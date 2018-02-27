Педагог "божьей милостью"

«Для Родины моей я сделал то, что мне велели долг и совесть», — говорил русский пианист, педагог, дирижёр, музыкально-общественный деятель Василий Ильич Сафонов. 27 февраля — день памяти музыканта, 100 лет со дня смерти.

Карьера канцелярского чиновника, в двадцать восемь лет получившего музыкальное образование и выросшего до дирижёра мирового масштаба, была поразительной. Сафонов был самым «выездным» из отечественных дирижёров начала ХХ века, и во многом благодаря ему русская симфоническая музыка стала неотъемлемой частью мировой культуры. «Визитной карточкой» Сафонова была Патетическая симфония Чайковского, слава об интерпретации которой летела впереди него; он первым познакомил европейских слушателей с «Шехеразадой», и симфоническая сюита Римского-Корсакова зазвучала по всему миру.

Крупнейшая государственная заслуга Сафонова — организация строительства нового здания Московской консерватории, а также знаменитого Большого зала (включая хлопоты по водворению в нём «наилучшего органа»; зал был освящён и торжественно открыт в 1901 году).

«Профессор Василий Ильич Сафонов — педагог «божьей милостью» ‑ называли его современники. За время своей работы в Москве, как профессор, он воспитал колоссальное количество крупнейших музыкальных деятелей: Скрябин, Метнер, Николаев, Гедике, Бекман-Щербина, Беклемишев, Гречанинов, и много других. Говорят, что Сафонов был человеком резким и властным, без церемоний высказывал своё профессиональное мнение и личное отношение, за что студенты за глаза называли его «Кавказским орлом».

Сафонов — автор новаторского пособия по игре на фортепиано «Новая формула», призывал в нём студентов к «честному служению благородному искусству музыки» — принципу, которому следовал сам всю свою жизнь.