Отец современной гитары

XX век принёс гитаре столь значительные, поистине революционные изменения, что стал веком второго её рождения. И этим гитара обязана Андресу Сеговии — испанского гитариста называют отцом современной академической гитары. 21 февраля исполняется 125 лет со дня его рождения.

Сегодня трудно себе представить, что в начале его карьеры двери концертных залов Испании были закрыты для гитары. Концерт Сеговии в огромном зале Барселоны Палау в 1916 году был первым шагом на пути изменения её судьбы, началом преодоления взглядов на гитару, как на инструмент ограниченных возможностей.

Основная проблема, которую стремится решить Сеговия — это создание оригинального профессионального репертуара. Он завязывает творческие контакты с другими музыкантами. Откликнувшись на его просьбу, Мануэль де Фалья пишет пьесу «Памяти Дебюсси»; Федерико Морено Торроба — танцы, ноктюрны, пьесы, прелюды, «Кастильскую сюиту», «Кастильский концерт». В 1919 году Сеговия делает транскрипцию фортепьянной пьесы Альбениса «Легенда», которую ожидает действительно легендарное будущее.

Каждое выступление Сеговии воспринималось как чудо, как открытие нового. Он стремился преодолеть стереотипы и утвердить гитару в качестве солирующего инструмента. Благодаря Сеговии в большинстве консерваторий и музыкальных училищ мира появился класс гитары.

В 1958 году Сеговия стал обладателем премии Грэмми за лучшую запись сольной академической музыки. Ему также присудили престижнейшую в мире награду в мире академической музыки — Премию Эрнста Сименса. Король Испании Хуан Карлос I в знак признания заслуг Сеговии перед испанской культурой возвёл его в дворянское достоинство с титулом маркиза.