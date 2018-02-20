Нина Шацкая – "Предчувствие весны"

В последние дни зимы, когда душа уже нестерпимо ждет солнца и весенней капели, голос Нины Шацкой согреет слушателей Дома музыки и подарит программу из старинных романсов, русских песен и романсов на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой в джазовом звучании. Как говорит Нина Шацкая, «песням, как и прекрасной половине человечества, нужны новые красивые наряды, чтобы меняться, обновляться и увлекать за собой».

Свежее, джазовое звучание хорошо известным романсам придаст джазовое трио в составе лауреата премии ТЭФИ, композитора и пианиста Дмитрия Селипанова, одного из лучших джазовых контрабасистов России Иrоря Иванушкина и тонко чувствующего ритм перкуссиониста Александра Ботвинкина.

20 февраля в 16:00 Нина Шацкая в прямом эфире радио «Орфей».