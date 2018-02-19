Уважаемые участники Конкурса молодых композиторов!
Радио «Орфей» проводит Десятый Конкурс молодых композиторов.
Итоговый список сочинений, поступивших к нам в редакцию до конца января, получился следующим:
- Authentic- «La Ciudad de Criollo Triste», рапсодия для бандонеона с симф. оркестром
2. Expert– Imitation of life для симф. оркестра
3. Griwa– Сцена 5 из балета «Олово» - Солдатик и балерина (ф-но)
4. Kplv– Largo для стр. квартета
5. Niko - Два романса на сл. В. Набокова для сопрано и арфы
- POwer3f00L - «Другое небо» для большого симф. оркестра
- Raniel - Квинтет для духовых в 4-х частях
- R.G.W.– Соната-фантазия для двух баянов
9. Solonist– «Двенадцать дней и двенадцать ночей» для сопрано и хора a capella
- Soprano - Дуэт для сопрано и виолончели "Утес"
- Speranza - Соната «Весенняя» для виолончели и ф-но
12. Vivace I - «Строки» для пяти исполнителей
- Vivace II - «Ушу» для флейты соло
- Вид из окна– «Масленица» для двух ф-но
15. Виолончель-виолончель – «Назойливый монолог» для виолончели соло
16. Дрызгла Навздрюченная – Струнный квартет, ч. 2 «Время, когда ледники захотели растаять»
17. Екатерина – «Напряженный путь к свету» для тромбона,сопрано и ударных
- Капитан Белый Снег - «Фантазия Белого Дня» для симф. Оркестра
- Крис Кельвин - «Седьмые сутки дождь не умолкает», поэма для голоса (баритон), альта, виолончели и ф-но
20. Курай – «Шурале и Арба» для симф. орк. и сопрано
21. Музыка – зеркало души – Четыре детские пьесы для ф-но
- Раз, два, три, четыре – Музыка для стр. Квартета
- Розовая вода - "Путь к просветлению" для двух скр., альта, в-чели и ф-но в 4 руки
Жюри отобрало сочинения, прошедшие в следующий тур. В список вошли:
- Expert– Imitation of life для симф. оркестра
2. POwer3f00L - «Другое небо» для большого симф. оркестра
- Raniel - Квинтет для духовых в 4-х частях
- Vivace I - «Строки» для пяти исполнителей
- Vivace II - «Ушу» для флейты соло
- Виолончель-виолончель – «Назойливый монолог» для виолончели соло
7. Екатерина – «Напряженный путь к свету» для тромбона, сопрано и ударных
- Капитан Белый Снег - «Фантазия Белого Дня» для симф. оркестра
- Курай – «Шурале и Арба» для симф. орк. и сопрано
10. Раз, два, три, четыре – Музыка для стр. квартета
- Розовая вода - "Путь к просветлению" для двух скр., альта, в-чели и ф-но в 4 руки
Мы надеемся, что список финалистов определится в первой декаде марта.
Всем, принявшим участие в конкурсе, большое спасибо и пожелания творческих успехов!