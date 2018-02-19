Десятый Конкурс молодых композиторов

Уважаемые участники Конкурса молодых композиторов!

Радио «Орфей» проводит Десятый Конкурс молодых композиторов.

Итоговый список сочинений, поступивших к нам в редакцию до конца января, получился следующим:

Authentic- «La Ciudad de Criollo Triste», рапсодия для бандонеона с симф. оркестром

2. Expert– Imitation of life для симф. оркестра

3. Griwa– Сцена 5 из балета «Олово» - Солдатик и балерина (ф-но)

4. Kplv– Largo для стр. квартета

5. Niko - Два романса на сл. В. Набокова для сопрано и арфы POwer3f00L - «Другое небо» для большого симф. оркестра Raniel - Квинтет для духовых в 4-х частях R.G.W.– Соната-фантазия для двух баянов

9. Solonist– «Двенадцать дней и двенадцать ночей» для сопрано и хора a capella Soprano - Дуэт для сопрано и виолончели "Утес" Speranza - Соната «Весенняя» для виолончели и ф-но

12. Vivace I - «Строки» для пяти исполнителей Vivace II - «Ушу» для флейты соло Вид из окна– «Масленица» для двух ф-но

15. Виолончель-виолончель – «Назойливый монолог» для виолончели соло

16. Дрызгла Навздрюченная – Струнный квартет, ч. 2 «Время, когда ледники захотели растаять»

17. Екатерина – «Напряженный путь к свету» для тромбона,сопрано и ударных Капитан Белый Снег - «Фантазия Белого Дня» для симф. Оркестра Крис Кельвин - «Седьмые сутки дождь не умолкает», поэма для голоса (баритон), альта, виолончели и ф-но

20. Курай – «Шурале и Арба» для симф. орк. и сопрано

21. Музыка – зеркало души – Четыре детские пьесы для ф-но Раз, два, три, четыре – Музыка для стр. Квартета Розовая вода - "Путь к просветлению" для двух скр., альта, в-чели и ф-но в 4 руки

Жюри отобрало сочинения, прошедшие в следующий тур. В список вошли:

Expert– Imitation of life для симф. оркестра

2. POwer3f00L - «Другое небо» для большого симф. оркестра Raniel - Квинтет для духовых в 4-х частях Vivace I - «Строки» для пяти исполнителей Vivace II - «Ушу» для флейты соло Виолончель-виолончель – «Назойливый монолог» для виолончели соло

7. Екатерина – «Напряженный путь к свету» для тромбона, сопрано и ударных Капитан Белый Снег - «Фантазия Белого Дня» для симф. оркестра Курай – «Шурале и Арба» для симф. орк. и сопрано

10. Раз, два, три, четыре – Музыка для стр. квартета Розовая вода - "Путь к просветлению" для двух скр., альта, в-чели и ф-но в 4 руки

Мы надеемся, что список финалистов определится в первой декаде марта.

Всем, принявшим участие в конкурсе, большое спасибо и пожелания творческих успехов!