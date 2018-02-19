К 125-летию со дня рождения Андреса Сеговии

Десятый Конкурс молодых композиторов

Уважаемые участники Конкурса молодых композиторов!

Радио «Орфей» проводит Десятый Конкурс молодых композиторов.

Итоговый список сочинений, поступивших к нам в редакцию до конца января, получился следующим:

  1. Authentic- «La Ciudad de Criollo Triste», рапсодия для бандонеона с симф. оркестром
    2. Expert– Imitation of life для симф. оркестра
    3. Griwa– Сцена 5 из балета «Олово» - Солдатик и балерина (ф-но)
    4. Kplv– Largo для стр. квартета
    5. Niko - Два романса на сл. В. Набокова для сопрано и арфы
  2. POwer3f00L - «Другое небо» для большого симф. оркестра
  3. Raniel - Квинтет для духовых в 4-х частях
  4. R.G.W.– Соната-фантазия для двух баянов
    9. Solonist– «Двенадцать дней и двенадцать ночей» для сопрано и хора a capella
  5. Soprano - Дуэт для сопрано и виолончели "Утес"
  6. Speranza - Соната «Весенняя» для виолончели и ф-но
    12. Vivace I - «Строки» для пяти исполнителей
  7. Vivace II - «Ушу» для флейты соло
  8. Вид из окна– «Масленица» для двух ф-но
    15. Виолончель-виолончель – «Назойливый монолог» для виолончели соло
    16. Дрызгла Навздрюченная – Струнный квартет, ч. 2 «Время, когда ледники захотели растаять»
    17. Екатерина – «Напряженный путь к свету» для тромбона,сопрано и ударных
  9. Капитан Белый Снег - «Фантазия Белого Дня» для симф. Оркестра
  10. Крис Кельвин - «Седьмые сутки дождь не умолкает», поэма для голоса (баритон), альта, виолончели и ф-но
    20. Курай – «Шурале и Арба» для симф. орк. и сопрано
    21. Музыка – зеркало души – Четыре детские пьесы для ф-но
  11. Раз, два, три, четыре – Музыка для стр. Квартета
  12. Розовая вода - "Путь к просветлению" для двух скр., альта, в-чели и ф-но в 4 руки

 

Жюри отобрало сочинения, прошедшие в следующий тур. В список вошли:

  1. Expert– Imitation of life для симф. оркестра
    2. POwer3f00L - «Другое небо» для большого симф. оркестра
  2. Raniel - Квинтет для духовых в 4-х частях
  3. Vivace I - «Строки» для пяти исполнителей
  4. Vivace II - «Ушу» для флейты соло
  5. Виолончель-виолончель – «Назойливый монолог» для виолончели соло
    7. Екатерина – «Напряженный путь к свету» для тромбона, сопрано и ударных
  6. Капитан Белый Снег - «Фантазия Белого Дня» для симф. оркестра
  7. Курай – «Шурале и Арба» для симф. орк. и сопрано
    10. Раз, два, три, четыре – Музыка для стр. квартета
  8. Розовая вода - "Путь к просветлению" для двух скр., альта, в-чели и ф-но в 4 руки

 

Мы надеемся, что список финалистов определится в первой декаде марта.

Всем, принявшим участие в конкурсе, большое спасибо и пожелания творческих успехов!

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10-й Конкурс молодых композиторов на радио «Орфей»
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Джиоева / Новая опера