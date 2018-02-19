Галантный, огненный, мечтательный, "жена Гайдна"

Он был ярким представителем так называемого «галантного стиля», его произведения — образцы итальянской инструментальной музыки. 19 февраля исполняется 275 лет со дня рождения Луиджи Боккерини.

«Я хорошо знаю, - признавался однажды Боккерини, - что музыка существует для того, чтобы говорить сердцу человека; достичь этого я и стремлюсь… Музыка, лишенная чувства и страсти, пуста».

Музыкальное наследие итальянского виолончелиста и композитора Луиджи Боккерини почти целиком состоит из инструментальных сочинений, и это в «век оперы», как нередко называют XVIII столетие. Как виртуоза-исполнителя его привлекали музыкальные инструменты и инструментальные ансамбли. Перу композитора принадлежат около 30 симфоний; различные оркестровые произведения; многочисленные скрипичные и виолончельные сонаты; скрипичные, флейтовые и виолончельные концерты; около 400 ансамблевых сочинений (струнные квартеты, квинтеты, секстеты, октеты). Боккерини основал первый в истории струнный квартет, выступавший с публичными концертами.

Как композитор он соперничал с Гайдном и Моцартом. Музыкальное влияние «папы» Гайдна на Боккерини было настолько глубоким, что меломаны того времени прозвали Боккерини «женой Гайдна». А его современники писали: «Огненный и мечтательный Боккерини своими произведениями 70-х годов становится в самые первые ряды бурных новаторов той эпохи, смелая гармония его предвосхищает звучания будущего».