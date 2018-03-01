"Моцарт" для детей от трёх лет

Студия "Моцарт-эффект" ‑ это музыкальная культура для детей. Каждое занятие дети играют на детских музыкальных инструментах, танцуют, поют и рисуют под звуки скрипки, флейты, виолончели, кларнета и других музыкальных инструментов, а также иллюстрируют детские музыкальные сказки. На всех занятиях звучит живая классическая музыка. Для этого приглашаются музыканты, солисты ведущих оркестров Москвы.

Музыка на занятиях ‑ это не просто фон, а специально приготовленная подборка мелодий из шедевров классической музыки.

О программе "Моцарт" для детей от трёх лет, принципах, различиях от программ дополнительного образования и многом другом расскажет Марина Устинская ‑ художественный руководитель, детский режиссёр, педагог музыкальной студии "Моцарт-эффект". Эфир 2 марта в 16:00 (мск).