Музыкальные инструменты «полетят» в салоне

13 февраля 2018 года на заседании Попечительского Совета Транссибирского Арт-Фестиваля Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец откликнулась на просьбу решить вопрос об уточнении правил перевозки музыкальных инструментов в качестве ручной клади, установленных компанией ПАО «Аэрофлот»

9 февраля 2018 года на сайте ПАО «Аэрофлот» опубликована новость об ужесточении контроля провоза ручной клади. Специальная система контроля вводится с 15 февраля 2018 года и состоит в том, что «при выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов». На сегодняшний день норма по размерам ручной клади составляет 55х40х20 см или 115 см в сумме параметров. При несоответствии размерам ручная кладь должна быть оформлена в качестве багажа.

Таким образом, такие музыкальные инструменты как скрипки, альты, саксофоны, фаготы, валторны, тромбоны, составляющие более 60 % инструментального состава любого симфонического оркестра, не попадали под обозначенные нормы ручной клади, и должны совершать перелет в багажном отсеке с экстремально низкими температурами без какой-либо гарантии сохранности. В существовавшем перечне предметов исключений, допускаемых к проносу в салон самолета музыкальные инструменты не фигурируют. Единственно-возможный выход, предлагаемый компанией в данной ситуации – покупка второго места для инструмента, что существенно удорожает, а в большинстве случаев делает невозможным, перемещение российских и зарубежных музыкальных коллективов по стране и миру.

Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин от лица музыкальной общественности обратился к Заместителю Председателя Правительства РФ Ольге Голодец, подробно изложив проблему и ее возможные последствия. После краткого телефонного совещания с Генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым, в документ были оперативно внесены поправки и улучшения, заключающиеся в увеличении суммы измерений для музыкальных инструментов до 135 см, а для «ручной клади, превышающих 135 см по сумме 3-х измерений, допускается их размещение в салоне самолета […] при условии направления запроса пассажиром в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до вылета». Таким образом, поправки в правила были внесены до введения специальной системы контроля, запланированного на 15 февраля 2018 года.

Справка

Попечительский Совет Транссибирского Арт-Фестиваля создан 16 февраля 2017 года. 13 февраля 2018 года состоялось второе заседание Попечительского Совета, возглавляемого Заместителем Председателя Правительства РФ Ольгой Голодец. В заседании приняли участие заместитель министра культуры РФ Николай Малаков, вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Татьяна Кулькина, заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» Рубен Оганесов, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина, директор отделения по работе с регионами ПАО «СИБУР Холдинг» Владислав Кузнецов, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин, директор Транссибирского Арт-Фестиваля Олег Белый.

Пресс-служба Транссибирского Арт-Фестиваля