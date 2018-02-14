Новый альбом Людмилы Берлинской

Фирма «Мелодия» представит новый альбом российской пианистки Людмилы Берлинской «Reminescenza» («Воспоминание»). Пластинка своего рода личная исповедь. В альбом вошли произведения, которые сыграли важную роль в жизни Людмилы Берлинской. Концерт-презентация состоится в «Башмет центре» завтра вечером.

Людмила Берлинская – представительница выдающейся музыкальной династии, ансамблевый партнер Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Юрия Башмета, Виктора Третьякова и многих других крупнейших музыкантов прошлого и нынешнего столетий, заслуженная артистка России Людмила Берлинская завоевала известность и уважение на мировой классической сцене своим мастерством, искренностью и артистизмом.