Современное искусство в опере

Миниатюрное и мало исполняемое сочинение Антона Аренского «Рафаэль» поставили в Красноярском театре оперы и балета. Молодой режиссёр Даниил Дмитриев предварил музыку Антона Степановича импровизацией на художественную тему. Идейным вдохновителем спектакля стала Любовь Казарновская.

Любовь Казарновская: «В реальном времени приходят артисты балета, артисты оперы и предлагают себя рисовать, писать. И вот раздражённый художник (у нас это Тауно Кангро, знаменитейший художник из Эстонии) бросает все свои работы и обращается мыслями к своему идеалу: к художнику Рафаэлю. У нас родился совершенно новый жанр – оперный перформанс».

Партию Рафаэля на премьерных показах исполнила солистка Венской народной оперы София Алмазова. За дирижерским пультом Андрей Шевчук. При подготовке использовали партитуру Антона Арендного, которую радио «Орфей» восстановило в рамках проекта «Возрождаем наследие русских композиторов».