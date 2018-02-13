Широкий диапазон «Поющей Масленицы»

Честь открыть нынешний музыкальный фестиваль в Мариинском театре выпала прославленному Пражскому филармоническому хору. Вряд ли потому, что чехи в этом году начали праздновать свою Масленицу – Масопуст – раньше нас. Просто их хор по праву занимает одно из ведущих мест в хоровой табели о рангах. Ну, а если речь идет об исполнении музыки чешских авторов, здесь пражанам нет равных.

Один из столпов музыкального искусства Чехии – Богуслав Мартину. Несмотря на то, что он большую часть жизни провел за пределами родной страны, живя во Франции, США, Италии, Швейцарии, Мартину оставался чешским композитором. Подобно тому, как Шопен – польским, а Лист – венгерским. Тема потерянной, горячо любимой Родины стала лейтмотивом «Кантат из Высочины». Тетралогия на стихи Милослава Буреша возникла во второй половине 1950-х. Впервые четыре камерные кантаты – «Легенда из дыма картофельной ботвы», «Очищение родников», «Романс из одуванчиков» и «Микеш с гор» – прозвучали как цикл в феврале 1960-го года, вскоре после смерти композитора. Программе концерта был предпослан заголовок – «Здесь моя Родина». И действительно, кантаты, очень разные по исполнительскому составу, колориту, техническим приемам, выстроились в единую линию по настроению, авторскому стилю и внутренней сути.

Пражский филармонический хор более полувека исполняет «Кантаты из Высочины». Коллектив многократно записывал эту музыку. Последняя запись, выпущенная в 2016-м году на Supraphon, получила множество лестных отзывов и заслуженных наград. Руководитель хора Лукаш Василек нашел тонкие ансамблевые сочетания, идеальный тембровый баланс, динамическую свободу – не subito piano, но piano одновременно c forte. Все это производит незабываемое впечатление. Тексты Милослава Буреша в переводе Сергея Скорвида, включенные в концертный буклет, оказались столь многогранными, что лишь музыка смогла прояснить смыслы-миражи.

Всеблагая матерь родников и света,

та, без которой и маргаритка не отцветет с исходом лета,

продолжает жить среди нас, вековечная.

Вместе с мальчишками, что скачут, босые,

она возвращается в камень и дерево дрожащей осины

с сердцем человечьим.

Нынешние российские гастроли Пражского филармонического хора приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой. Из Санкт-Петербурга хор отправится в Москву, где 15 февраля в Большом зале консерватории в сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева исполнит Stabat mater Антонина Дворжака.

Ну, а в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре до конца масленичной недели продолжится музыкальный фестиваль «Поющая Масленица». В числе его участников Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Большой детский хор имени Попова, несколько молодежных коллективов, немецкий Камерный хор I Vocalisti и, разумеется, хозяева праздника – Хор Мариинского театра под управлением Андрея Петренко.

Помимо хоровых концертов в программе нынешнего фестиваля две оперы Римского-Корсакова – «Снегурочка» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Текст: Татьяна Цветковская

Фото: Petra Hajska