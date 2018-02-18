Наркотический аромат тембра

Её называли «Чайкой русской эстрады» и «русской Золушкой», граммофонные пластинки с её романсами выходили огромными тиражами, концерты проходили при постоянных аншлагах, фотографии украшали столичные салоны. У несравненной Анастасии Вяльцевой было всё: любовь, слава, деньги. 18 февраля – день памяти певицы – 105 лет со дня смерти.

Анастасия Вяльцева гордилась, что она, крестьянка по происхождению, стала эталоном женственности, изящества, кумиром аристократии, желанной гостьей избранных кругов. Она создала собственный «вяльцевский» репертуар, исполняя романсы и песни своего постоянного аккомпаниатора Алексея Таскина и других малоизвестных авторов. С выступлениями Вяльцева объехала всю страну, на концертах бисировала, не жалея себя.

Пела в операх «Кармен», «Самсон и Далила», «Миньон», поставленных для неё в петербургском «Буффе», но звание «несравненной» принесли ей романсы. Множество романсов ей посвятил влюблённый в неё композитор Николай Зубов, в частности, «Люблю тебя», «Жажду свиданья» и знаменитый «Не уходи, побудь со мною».

Сияющая улыбка, густой, оригинальный тембр голоса, таивший, по словам современника, «странный наркотический аромат», утверждали радость жизни, забвение горестей и мучительных проблем. Великолепная фразировка, точная интонация, яркая индивидуальность певицы обеспечивали успех непритязательным в поэтическом и музыкальном отношении песням. Её искусство нашло своеобразное продолжение в творчестве Александра Вертинского.