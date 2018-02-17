Бешеная власть скрипичных сонат

«Корелли-композитор и Корелли-виртуоз неразрывны между собой», ‑ писал музыкальный историк Константин Розеншильд. 17 февраля исполняется 365 лет со дня рождения Арканджело Корелли – основоположника итальянской скрипичной школы XVII - начала XVIII века.

Корелли не был плодовитым композитором. Ему принадлежит сравнительно немного сочинений и все они без исключения — инструментальные, написанные для скрипки и ансамбля. В своих сонатах и концертах Корелли обобщил основные черты этих жанров, складывавшихся на протяжении почти века в творчестве многих итальянских композиторов, он создал законченные образцы каждого из них. «Потрясают чувства, воображение и душу, скрипачи, которые их исполняют, подчиняются их захватывающей бешеной власти», – писал его современник аббат Рагенэ.

При жизни Корелли пользовался всесветной славой. Перед ним преклонялся Куперен; на его сонатах учились поколения скрипачей. Для Генделя его сонаты стали образцом; Бах заимствовал у него темы для фуг и был многим ему обязан в певучести скрипичного стиля своих произведений.

Арканджело Корелли проявил себя не только как композитор и замечательный скрипач-исполнитель, но и как педагог (школа Корелли насчитывает целую плеяду блестящих мастеров) и дирижёр (он был руководителем различных инструментальных ансамблей).