Звук-слово-правда

Он первым из русских композиторов сформулировал триаду: звук-слово-правда. Он не написал ни одной симфонии, без его оркестровых фантазий русскую музыку вполне можно себе представить, а вот без его романсов – нет. 14 февраля исполняется 205 лет со дня рождения Александра Даргомыжского.

Свою «лебединую песнь» – оперу «Каменный гость» – он так и не закончил. Музыкальное наследство Александра Сергеевича невелико: две оперы, несколько оркестровых фантазий, но главное – 9 десятков романсов – настоящих жемчужин мировой музыкальной культуры. «Не будь на свете певиц — не стоило бы мне быть и композитором», — эти слова любил повторять Даргомыжский.

В историю музыки композитор вошел как основоположник реалистического направления в России. Его последователями стали многие композиторы. Даргомыжский «открыл дорогу» оперным реформам, но с другой стороны, «Каменный гость» так и остался «редким гостем» на русской и зарубежной сценах. Другая опера Даргомыжского — «Русалка» — также стала значительным явлением в истории русской музыки ‑ это первая русская опера в жанре бытовой психологической драмы.

14 февраля в 205-летию со дня рождения Даргомыжского в Концертном зале радио «Орфей» прозвучит опера «Каменный гость». Исполнители – Владимир Атлантов (тенор), Александр Ведерников (бас), Тамара Милашкина (сопрано), Владимир Валайтис (баритон), Тамара Синявская (меццо-сопрано), хор и оркестр ГАБТ СССР. Дирижёр Марк Эрмлер. Запись фирмы «Мелодия».