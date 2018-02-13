Неподражаемый Шаляпин

«Фёдор Иванович Шаляпин был музыкантом с большой буквы: он пил, гулял, буянил, увлекался девушками. То есть обладал теми качествами, которые рок-музыка растеряла в 2000-е годы», – пишут современные журналисты.

А Максим Горький говорил: «В русском искусстве Шаляпин – эпоха, как Пушкин».

Действительно, в истории мирового вокально-сценического искусства трудно найти более великую, более популярную и обаятельную личность, чем Фёдор Иванович Шаляпин. 13 февраля исполняется 145 лет со дня рождения певца.

Мощь и красота его певучего баса, правдивость интонации, точная окраска слова и фразы – всё это восхищает и сейчас. Борис, Кончак, Еремка, Олоферн, Демон, Мефистофель, король Филипп, Лепорелло, дон Базилио, романсы русских и зарубежных композиторов, русские народные песни – везде Шаляпин был неподражаем. Не только его великолепный голос восхищал публику. Огромное внимание Шаляпин уделял сценическому образу своих героев: он перевоплощался в них на сцене.

Друг Шаляпина – Сергей Васильевич Рахманинов говорил: «Федор Иванович – певец Божьей милостью».

Шаляпин рисовал – сохранились многие его работы, в том числе знаменитый «Автопортрет». Также Фёдор Иванович пробовал себя и в скульптуре, коллекционировал оружие.

13 февраля в Концертном зале радио «Орфей» к 145-летию со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина прозвучат арии из опер русских и зарубежных композиторов.