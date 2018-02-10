«Необитаемый остров» на музыкальной карте России

«Необитаемый остров» — опера, которую мало кто слышал. Еще меньше тех, кто ее видел, поскольку сценическая судьба опер Гайдна до сих пор остается весьма непростой. Исследователи уверяют, что драматургическая составляющая в них ничтожно мала: «Много музыки, но мало театра». В Мариинском театре с этим утверждением решили поспорить и силами Академии молодых оперных певцов представили замечательный спектакль. Проект задумала художественный руководитель Академии, Народная артистка России Лариса Гергиева. Она предложила дирижеру Джаваду Таги-Заде и режиссеру Алексею Смирнову поставить на сцене Концертного зала Мариинского театра оперу «Необитаемый остров».

Алексей СМИРНОВ: «Эта опера для молодых. Она часто ставится силами молодёжных программ в европейских оперных домах. И здесь мы это делаем с Академией молодых певцов Мариинского театра, потому что и персонажи молоды, и сюжет рассчитан на молодых людей, как мне кажется. И я рад, что у нас получилось это сделать!

Постановочный период шёл около месяца. Так как эта опера небольшая, этого времени вполне хватило, чтобы мы проработали всё детально с певцами и оркестром.

Тут есть огромная сложность в оркестровых речитативах, потому что речитатив accompagnato. Это непросто для взаимодействия оркестра и певцов, потому что оркестр должен быть очень внимательным и гибким и всегда вести певцов по течению музыки. Речитативы secco немного проще, поскольку там один человек за фортепиано или клавесином. Ему проще поймать певцов и им проще договориться, чем с оркестром.

Во-вторых, большой объём речитативов ставит сложную задачу для режиссёра, поскольку это не должно быть скучно. Действие постоянно должно развиваться, конфликты должны нарастать. Но при этом музыкальный материал достаточно скромен в речитативах. Потому что это некоторое преддверие арий. И именно найти ту форму, в которой это будет представлено на сцене, было для меня достаточно сложной задачей. Надеюсь, что это удалось.

Эта опера написана под влиянием теории аффектов. И когда там идут арии, которые говорят нам об одном состоянии героя, то для режиссёра это очень благодатная почва для размышления, поскольку ты можешь погрузиться во внутренний мир героя и очень хорошо понять, что происходит с ним в каждую конкретную минуту. И некоторая статика, присущая оперному жанру, мне кажется, здесь очень выигрышна. Время как бы замирает, и мы наблюдаем за тем, как герой переживает случившееся».

Проект поддержал Фонд Гейдара Алиева. Немаловажная деталь: и постановщики спектакля, и исполнители очень молоды. Если Алексей Смирнов уже работал с Мариинским театром — в 2016-м году он поставил здесь монооперу Григория Фрида «Письма Ван Гога», то для Джавада Таги-Заде эта премьера — дебют, первый опыт сотрудничества с легендарным театром.

Джавад ТАГИ-ЗАДЕ: «Мне доверили, пусть небольшую барочную оперу, но доверили дирижировать одним из лучших оркестров мира! Это, конечно, очень дорогого стоит. Это память на всю жизнь. Такое не забывается никогда. И спасибо за это Академии! Это первая опера Гайдна, которой я дирижирую. Я симфоническими произведениями Гайдна имел честь дирижировать.

Сложности здесь из-за переходности стилей от барокко к классицизму — ещё не созревшая форма музыки, и достаточно сильно устоявшиеся каноны барочной музыки. И на этом перепутье эта опера Гайдна. В дальнейшем в более поздних редакциях — три редакции было у этой оперы — уже добавлялись и литавры, и медные духовые, расширился состав струнных, basso continuo отдельно выписывался — это уже была совсем другая музыка. Но мы хотели показать именно первую редакцию, аутентичное звучание, которое исполнялось ещё на барочных инструментах с жильными струнами, короткими грифами. Это всё очень интересно!»

Оперу «Необитаемый остров» Гайдн написал в 1779-м году к именинам князя Николая Эстерхази, у которого служил композитор. Сюжет, весьма популярный в те времен, принадлежит перу Пьетро Метастазио.

Представьте себе островок посреди безбрежного моря, где по воле злого рока оказались две прекрасные юные сестры-итальянки. Несмотря на кажущуюся идиллию, старшая сестра — Констанция — грустит. Она уверена, что муж коварно бросил ее. Ровно 13 лет назад, когда они вместе высадились на этом острове, чтобы переждать бурю, Джернандо внезапно исчез.

И вот все эти годы Констанция (Эвелина Агабалаева) изо дня в день пишет на камне скорбную эпитафию, льет слезы и воспитывает младшую сестру, беззаботную Сильвию (Анастасия Донец) в жгучей ненависти ко всем мужчинам. Как вдруг к необитаемому острову причаливает корабль, на котором — о чудо! — приплывают Джернандо (Дмитрий Воропаев) и Энрико (Ярослав Петряник). Оказывается, Джернандо вовсе не был трусом и предателем, наоборот — он смел и отважен, он вырвался из пиратского плена сам и освободил своего друга. Дальше сюжет пересказывать, пожалуй, не стоит, поскольку и так понятно, что нас ждет хеппи-энд. Финал оперы — воссоединение Констанции и Джернандо и судьбоносная встреча юных Сильвии и Энрико. На месте необитаемого острова чудесным образом появляется вполне обитаемая, уютная квартира. Её главное украшение — морской пейзаж, который напоминает героям о прошедших жизненных бурях.

Незатейливый сюжет позволяет раскрыть вечные темы. Эта история о том, что потерянная любовь несет смертельные муки, а душевный покой куда важнее внешнего благополучия, и даже райский остров становится тюрьмой, если рядом нет любимого человека. Констанция хоть и яростно настраивает сестру против мужского рода, однако скорее изнемогает в скорби, нежели пребывает в гневе. А Сильвия, которую пугает само слово «мужчина», беззаветно влюбляется в первого встречного. Одним словом, любовь празднует полную победу.

Но не подумайте, что Гайдн написал философскую притчу, вовсе нет. Серьезные проблемы облечены в легкую ткань изысканной прозрачной партитуры венского классика и приправлены юмором. В конце концов, опера написана к празднику, и должна была обеспечить хозяину и его гостям радостное настроение. С этой задачей и автор, и постановщики оперы, безусловно, справились. Нельзя не отметить также замечательную работу художников — Елены Бодровой и Валентина Байкова. Без их любопытных находок сценическое действо не было бы столь динамичным.

То, что Гайдн задумывал оперу в расчете на весьма искушенную публику, бесспорно. И это налагает на исполнителей дополнительную ответственность, поскольку малейшая потеря внимания, любой технический просчет оборачиваются серьезными неприятностями. У Гайдна все очень тонко. Спрятаться негде. И все же любые промахи с лихвой искупают юношеская непосредственность и колоссальная самоотдача исполнителей. Так что остается лишь от души поздравить Академию молодых оперных певцов Мариинского театра с замечательной премьерой, и пожелать, чтобы оперы Гайдна дальше пополняли бы репертуар российских оперных театров!

Текст: Татьяна Цветковская

Фото: Наташа Разина © Мариинский театр