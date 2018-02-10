Случайный Аренский

Миниатюрное и мало исполняемое сочинение Антона Аренского «Рафаэль» поставили в Красноярском театре оперы и балета. Молодой режиссёр, победитель конкурса «Нано-опера» Даниил Дмитриев предварил музыку Антона Степановича импровизацией на художественную тему.

Действие происходит в наши дни. В гости к знаменитому художнику заглядывают артисты балета и оперные солисты, а мастер в ритме нон-стоп пишет их портреты и ваяет скульптуры. Результаты работы транслируют на экран, чтобы зритель мог разглядеть каждую новую линию. В конце концов, изнурённый художник бросает краски и в поисках вдохновения обращается к истории про Рафаэля и Форнарину. Тут и начинается Аренский.

Партию Рафаэля на премьерных показах исполняет солистка Венской народной оперы София Алмазова. За дирижерским пультом Андрей Шевчук. Идейный вдохновитель спектакля Любовь Казарновская также появляется на сцене в образе музы, читая стихи о любви.

Для постановки использовали партитуру оперы, которую мы восстановили в рамках проекта "Возрождаем наследие русских композиторов".

Фото: krasopera.ru