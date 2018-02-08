"Оперный бал Елены Образцовой" к 95-летию Франко Дзеффирелли

Гала-концерт «Оперный бал Елены Образцовой», посвященный 95-летию Франко Дзеффирелли, пройдёт 2 марта в Государственном Кремлевском Дворце.

Франко Дзеффирелли принадлежит выдающаяся роль в развитии оперной режиссуры и жанра фильма-оперы. Среди его самых знаменитых киноработ – «Травиата» и «Сельская честь», в которых приняли участие Елена Образцова, Екатерина Максимова и Владимир Васильев.

С Еленой Образцовой Франко Дзеффирелли связывали многие годы дружбы и совместной работы. И это были не рядовые спектакли, а музыкальные события, которые вошли в историю оперного театра. В знак глубокого уважения к творчеству Франко Дзеффирелли Фонд Елены Образцовой организует гала-концерт, посвящая его великому мастеру.

Грандиозный гала-концерт станет путешествием в оперный мир Франко Дзеффирелли. Мультимедийное шоу начнется в залах музея Дзеффирелли во Флоренции и продолжится во фрагментах из спектаклей маэстро, которые оживут на сцене Кремлевского Дворца в исполнении звёзд мировой оперы и будут сопровождаться 3D-декорациями, созданными по эскизам его легендарных постановок. Неожиданностью станет встреча с друзьями и коллегами Франко Дзеффирелли – Фанни Ардан, Владимиром Васильевым, Марией Гулегиной, Рамоном Варгасом. Автором идеи представления выступил сам Франко Дзеффирелли, а проработку концепции и постановку осуществит его ученик и ассистент, а сейчас известный итальянский режиссер Марко Гандини, с успехом работающий на лучших оперных сценах мира.

9 февраля в прямом эфире радио «Орфей» директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства Елены Образцовой Наталья Игнатенко расскажет о предстоящем событии. Эфир в 16:00.