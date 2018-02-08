Напряжённое и эклектичное «ЗДЕСЬ» (видео)

Симфонический роман «Здесь», посвящённый радио «Орфей», прозвучал в Московском доме композиторов и заставил каждого задуматься о настоящем.Слушатели стали свидетелями первого исполнения новой музыки о современности от Антона Лубченко. Актуальные проблемы раскрыты в пяти главах: «Сцены из городской жизни», «Вальс», «Гопак», «Фанфары и Чарльстон», «Колыбельная». На премьере Симфоническим оркестром радио «Орфей» дирижировал сам автор симфонии.

Перед премьерой Антон Лубченко дал интервью телеканалу «Евроновости».

АНТОН ЛУБЧЕНКО: «Конечно, это требует от исполнителей эмоционально быть ещё и актёрами, а не только музыкантами. Потому что переключения из одних образов в другие, из одного мира в другой – достаточно частые. И, может быть, даже где-то калейдоскопичные. Даже не удивлюсь, если кому-то покажется, что и эклектичные тоже. Эклектика – это вообще моё любимое направление в искусстве. Я именно поэтому очень люблю Москву».

По словам Антона Лубченко, симфония «Здесь» стала для него значимым произведением и эмоционально истощила. Сразу после неё маэстро написал в европейском стиле лёгкую, короткую Симфонию №9 по заказу австрийского города Линц. Этот заказ совпал с внутренней потребностью композитора. В новую партитуру он включил самую певучую и сокровенную музыкальную тему из предыдущего сочинения.