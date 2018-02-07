Музыкальный фестиваль "Зимние грезы"

«Зимние грезы» – фестиваль для тех, кто грезит музыкой. Именно для них виолончелист, победитель конкурса Чайковского Сергей Антонов приготовил этот музыкальный форум, в котором принимают участие его талантливые сверстники-коллеги: Екатерина Мечетина, Алена Баева, Владислав Лаврик, Валентин Урюпин, Гайк Казазян, Никита Борисоглебский и многие другие. К

В заключительном гала-концерте за дирижёрский пульт поднимется бессменный руководитель Концертного оркестра консерватории маэстро Анатолий Левин. Двойной концерт И. Брамса с Аленой Баевой и Сергеем Антоновым и Первый концерт С. Рахманинова с Екатериной Мечетиной – достойный заключительный аккорд фестиваля «Зимние грезы – 2018».

8 февраля в прямом эфире радио «Орфей» Сергей Антонов и Екатерина Мечетина расскажут о фестивале. Эфир в 17:00.