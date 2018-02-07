Без России хуже

Одно из ключевых событий Международного фортепианного форума в Саноке - конкурс юных пианистов «Молодой виртуоз». О своих впечатлениях от стартовавшего состязания рассказывает председатель жюри Вера Носина.

Вера Носина: "Уровень достаточно хороший, но, как всегда, дети разные. В этом году не было настолько ярких выступающих как в прошлые годы. Честно, я объясняю это тем, что не было представителей русской школы".

По мнению Веры Носиной, конкурс предлагает юным пианистам уникальные возможности: поиграть с оркестром, исполнить и послушать разные концертные программы, а также расширить свой профессиональный кругозор. Форум в Саноке продлится до 9 февраля.