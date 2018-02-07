XIII Международный фортепианный форум в Польше

Международный фортепианный форум в небольшом польском городе Санок ежегодно собирает тысячу музыкантов. Наш корреспондент Евгений Златин отправился туда как участник и журналист.

Безусловно, для города с населением 35 тысяч человек международный форум - большое событие. Каждый год Санок становится центром музыкальной жизни Польши. О своём детище рассказывает основатель и президент Международного фортепианного форума Ярослав Джевецкий:

Одно из ключевых событий форума - детский исполнительский конкурс "Молодой виртуоз". Своими впечатлениями делится председатель жюри Вера Носина: