Концерт Национального оркестра Франции

XIII Международный фортепианный форум в Польше

Международный фортепианный форум в небольшом польском городе Санок ежегодно собирает тысячу музыкантов. Наш корреспондент Евгений Златин отправился туда как участник и журналист. 

Безусловно, для города с населением 35 тысяч человек международный форум - большое событие. Каждый год Санок становится центром музыкальной жизни Польши. О своём детище рассказывает основатель и президент Международного фортепианного форума Ярослав Джевецкий: 

Одно из ключевых событий форума - детский исполнительский конкурс "Молодой виртуоз". Своими впечатлениями делится председатель жюри Вера Носина:

 

Вернуться к списку новостей

10-й Конкурс молодых композиторов на радио «Орфей»
kamburova.theatre.ru
musicum