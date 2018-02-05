"Богема" в Центре оперного пения Галины Вишневской

Премьеру оперы «Богема» к 160-летию Джакомо Пуччини представит Центр оперного пения Галины Вишневской. Показы пройдут 25, 27, 31 января, а также в феврале и марте. Художественный руководитель Центра Ольга Ростропович для работы над постановкой пригласила режиссера Ивана Поповски (Македония) и дирижёра Марко Боэми (Италия).

Одна из лучших опер итальянского классика Джакомо Пуччини «Богема» впервые увидела свет в 1896 году. За дирижёрским пультом тогда был Артуро Тосканини. Казалось, что ошеломительный успех постановки был предначертан. Однако, вопреки всем ожиданиям, прием публики был достаточно холодным, а в отзывах критиков не было единодушия. Потребовалось немалое время, чтобы «Богема» была по достоинству оценена и впоследствии стала одной из самых исполняемых опер в истории.

6 февраля в прямом эфире радио «Орфей» художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской Ольга Ростропович, театральный режиссёр Иван Поповски и театральный художник Андрей Климов расскажут о постановке оперы. Эфир в 16:00.