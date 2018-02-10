Расцветали яблони и груши

«Одно могу сказать определенно, музыка — недуг, который поражает на всю жизнь. Разлюбить её невозможно», ‑ говорил Матвей Блантер. 10 февраля исполняется 115 лет со дня рождения композитора, автора легендарных песен «Катюша», «Футбольный марш», «Жди меня», «Враги сожгли родную хату» и многих других.

В когорте советских композиторов-песенников имя Матвея Блантера по праву занимает одно из самых почетных мест. Начав свою творческую деятельность в 20-х годах как автор легкой танцевальной музыки, Блантер вскоре вошёл в число ведущих мастеров советской песни.

«Песня о Щорсе», «Молодость», «В путь-дорожку дальнюю», «С нами поет вся страна», «В лесу прифронтовом», «Сады-садочки», «У колодца», «Полюбила я парнишку» звучали повсюду. А в годы войны огромной популярностью пользовались две песни Блантера ‑ «Моя любимая» и поистине легендарная «Катюша»: её распевали на фронтах и в тылу, то и дело народ слагал и добавлял новые куплеты. Бойцы итальянского сопротивления сделали её своим гимном, французские патриоты пели её, как родную. Именем этой песни назвали оружие, наводившее панический страх на гитлеровцев, — известные гвардейские минометы.

Песни Матвея Блантера исполняли самые известные советские певцы: Надежда Обухова, Александр Пирогов, Сергей Лемешев, Марк Рейзен, Иван Козловский, Елена Образцова, к ним обращаются и нынешние звезды эстрады.

«По моему глубокому убеждению, — говорит Блантер, — лирика — один из важнейших жанров песенного искусства. Через лирику можно раскрыть большую тему общественно-политического значения, в лирической песне можно воспеть высокие гражданские идеи, затронуть самые тонкие струны души человека».