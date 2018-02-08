Музыкант-эпоха

Талантливый скрипач и дирижёр, он четверть века руководил Эстрадно-симфоническим оркестром Всесоюзного радио и телевидения. В 60-70-е годы с ним мечтали выступать самые яркие исполнители. 8 февраля – день памяти Юрия Силантьева, 35 лет со дня смерти.

Юрий Силантьев — целая эпоха в музыкальной жизни Советского Союза. Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения под его управлением знала вся страна. С ним выступали солисты первой величины: Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Нани Брегвадзе, Юрий Богатиков… Готовя свой знаменитый юбилейный концерт 1976-го года, Клавдия Шульженко сказала, что будет петь только в сопровождении оркестра Силантьева.

Коллектив Юрия Силантьева озвучивал любимые фильмы «Берегись автомобиля», «Девчата», «Семнадцать мгновений весны» и многие другие. Без выступления этого оркестра не обходилось ни одно крупное государственное мероприятие, ни один праздник.

Активный пропагандист музыки советских композиторов, Юрий Силантьев стал первым исполнителем многих сочинений, написанных специально для его оркестра. А также создал несколько оригинальных произведений, среди которых балет «Юность», оратория «Ленин», «Комсомольская симфония», «Приветственная увертюра», Концертный вальс, Корейская рапсодия, Двенадцать пьес для фортепиано, 24 прелюдии для виолончели соло.

Сегодня коллектив Юрия Силантьева носит его имя и является одним из оркестров радио «Орфей».