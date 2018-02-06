Сверхвиртуоз

Самобытный, противоречивый Клаудио Аррау — феноменальный чилийский пианист-сверхвиртуоз, один из лучших признанных интерпретаторов музыки Бетховена, Брамса, Баха, Листа. 6 февраля исполняется 115 лет со дня его рождения.

Клаудио с самого раннего детства был гением – свой первый концерт дал в 5 лет. В 6 лет Аррау уже выступает перед несколькими конгрессменами и президентом страны Педро Монтом; которого настолько впечатляет игра мальчика, что глава государства тут же начинает планировать дальнейшую судьбу вундеркинда.

В 8 лет Клаудио получает от чилийского правительства грант на 10 лет ‑ ему предстоит учиться в Германии, где его наставником становится сам Мартин Краузе (один из учеников Листа). К 11 годам Клаудио уже осваивает «Трансцендентальные этюды» – пожалуй, едва ли не сложнейшие в мире фортепианные этюды; не менее спокойно исполняет Аррау и «Вариации на тему Паганини» Брамса.

В Европе за Аррау надолго закрепилась репутация «сверхтехника», «виртуоза прежде всего». Действительно, когда художественный облик артиста только формировался, его техника уже достигла совершенства и блеска. С годами музыкант предстал перед публикой глубоким, тонким, мудрым интерпретатором. Он уделял внимание красоте и богатству звуковой палитры, как искусный ювелир открывал перед слушателем весь тонкий, лиричный, чувственный мир музыки. Ныне Аррау именуют «стратегом фортепиано», «аристократом за роялем», представителем «лирического интеллектуализма».

На родине музыканта воспринимали чуть ли не как национального героя. В его честь называли улицы, у него был дипломатический паспорт, позволявший свободно передвигаться по миру и не зависеть ни от каких бюрократических проволочек.

Гастрольную жизнь артист никогда не прекращал и однажды признался, что «остановившись, ему будет очень трудно опять начать играть».