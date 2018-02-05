Композитор, мотоциклист, фотограф

Его художественные принципы сыграли огромную роль в формировании современной композиторской школы Азербайджана, а само его творчество расширило выразительные границы азербайджанской музыки. 5 февраля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося композитора и педагога Кара Караева.

В молодости Кара Караев был отчаянным мотоциклистом, другое его хобби было менее отчаянное – фотография. Эти два увлечения – как отражение его творчества: яркий темперамент и точный художнический расчет, разнообразие красок, богатство эмоциональной палитры и психологическая глубина, интерес к актуальным темам современности жил в нем вместе с интересом к историческому прошлому.

Он всегда стремился к постоянному обновлению языка и формы своих произведений. «Быть с веком наравне» — такова была главная заповедь Караева. «Чтоб не стоять на месте, надо было „изменять“ самому себе» ‑ говорил композитор.

Кара Караев писал музыку в разных жанрах: сочинения для музыкального театра, симфонические и камерно-инструментальные произведения, романсы, кантаты, детские пьесы, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Его привлекали темы и сюжеты из жизни самых разных народов земного шара — он глубоко проник в строй и дух народной музыки Албании, Вьетнама, Турции, Болгарии, Испании, стран Африки и арабского Востока...

5 февраля к 100-летию со дня рождения Кара Караева в Концертном зале радио «Орфей» прозвучат Симфония №3, Концерт для скрипки с оркестром, два романса на стихи Пушкина и Вальс из музыки балета «Семь красавиц». Исполнители: Московский камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая, Азербайджанский ГСО имени Гаджибекова под управлением Рауфа Абдуллаева, солисты Андрей Корсаков (скрипка) и Фидан Касимова (сопрано). Записи фирмы «Мелодия».