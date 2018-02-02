Всероссийская филармоническая акция набирает обороты

Продажа абонементных программ филармонического сезона 2018/2019 стартовала по всей России. С каждым годом традиция «запасаться музыкой впрок» и планировать визиты в концертный зал на полгода-год вперед обретает все больше поклонников. В этом сезоне к филармонической акции присоединились Крымская, Калужская, Кемеровская, Новосибирская, Пермская, Ульяновская и Ярославская филармонии, и общее число «музыкальных» регионов достигло 18-ти.

В продажу будет выпущено более 250 000 абонементов и это рекорд ‑ на 50 000 больше прошлого года. Свердловская и Новосибирская филармонии охватывают абонементными программами не только основные залы, но и удаленные филиалы.

Такое количество абонементов связано с большим спросом на классическую музыку – с каждым годом растёт число слушателей по всей стране.