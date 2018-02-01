Музыкальный праздник на фестивале "Зимние грёзы"

Фестиваль «Зимние грезы» ‑ это художественное высказывание музыкантов одного поколения: Сергея Антонова, Екатерины Мечетиной, Алёны Баевой, Никиты Борисоглебского, Валентина Урюпина, Владислава Лаврика, Антона Павловского.

Первый вечер фестиваля будет выдержан в жанре «творческих дуэлей», на которых музыканты будут соревноваться друг с другом, превращаясь из дирижёров в солистов, становясь из солистов дирижёрами и удивляя публику этой сменой своих творческих ролей.

Специальный гость вечера – Александра Пахмутова, одна из легенд советского и российского композиторского искусства. Её музыкальная биография насчитывает свыше 400 авторских композиций, а также огромное количество произведений для симфонического оркестра.

2 февраля гости студии радио «Орфей» Александра Пахмутова, виолончелист Антонов Сергей и дирижёр Владислав Лаврик расскажут о фестивале. Эфир в 17:00.