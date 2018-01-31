По-шаляпински

1 февраля на родине Фёдора Ивановича Шаляпина, в Казани, двумя премьерными спектаклями новой постановки оперы Верди «Набукко» открывается 36-й Международный оперный фестиваль, носящий имя великого русского певца. Этот фестиваль ‑ крупнейшее оперное событие не только для столицы Татарстана. Шаляпинский фестиваль – единственный в оперном мире, культивирующий искусство певца. 26 лет казанцы проводят Шаляпинские оперные фестивали, собирая замечательных артистов. Главная сценическая площадка – Татарский академический театр оперы и балета имени Джалиля.

Когда-то, в далёком 82-м, ещё никто не знал, что из этого может получиться, к тому же имя Шаляпина фестивалю было давать небезопасно. Он всё ещё числился в эмигрантах. Фёдору Ивановичу ещё не вернули гражданство. Тем не менее фестиваль состоялся. Сначала он был региональным, потом республиканским, всесоюзным, а ныне у него статус международного. В Международной ассоциации зарегистрирован товарный знак фестиваля, и это юридически очень важно.

За всю историю фестиваля на казанской сцене дирижировали звёзды первой величины: Валерий Гергиев, Гинтарас Ренкявичус, Михаил Плетнёв, а знаменитых оперных артистов просто не перечислить. Все спектакли проходили и проходят при аншлагах, а публика в Казани особая, случайных людей в оперном театре практически не бывает. Хотя в последнее время можно заметить (а я побывал уже на 19-ти Шаляпинских фестивалях), что посещать его спектакли кому-то стало и престижно. И не важно поклонники они оперы или нет… Престижно и всё! А в конечном итоге это тоже «работает» на оперу.

И для артистов участие в фестивале тоже стало престижным. Кроме того, кто-то хочет выступить в своей любимой партии, кому-то фестиваль даёт возможность спеть то, чего нет в репертуаре родного театра, а кто-то хочет помимо выступлений в спектаклях, побывать ещё на родине самого известного русского певца во всём мире – Шаляпина.

Модель фестиваля, его эстетические критерии давно уже определились. Меломаны в зале живо реагируют на спетую арию, ансамбль, хоровую сцену… Словом, в Казани устоявшиеся оперные традиции ещё с середины 19-го века. Тогда-то юный Шаляпин впервые услышал оперу и был ею околдован.

Государственный оперный театр появился в столице Татарстана в 1939 году. В Казани, рядом с церковью Богоявления, где когда-то крестили маленького Федю Шаляпина, на пешеходной Проломной улице (ныне улица Баумана) великому артисту поставили первый в мире замечательный памятник работы скульптора Балашова.

Сейчас этот монумент, на мой взгляд, удачно вписался в ансамбль с позже построенным в стиле казанской архитектуры 19-го века Палас-отелем «Шаляпин». А рядом, в кафе под названием «В гостях у Шаляпина» можно заказать обед по шаляпинской рецептуре.

Однако вернёмся, собственно, к нынешнему 36-у Шаляпинскому фестивалю.

В его афише 11 оперных названий и 2 гала-концерта. Это будет, я надеюсь, оперное пиршество – «Аида», «Риголетто», «Травиата», «Севильский цирюльник», «Пиковая дама», «Турандот» плюс два премьерных спектакля новой постановки оперы Верди «Набукко»». На особом месте опера Гершвина «Порги и Бесс», потому что главные партии будут петь афроамериканские артисты.

По сложившейся традиции,13 февраля, в день рождения Фёдора Ивановича, на фестивале самая так называемая «шаляпинская» опера «Борис Годунов». Венчает 36-й шаляпинский фестиваль два гала-концерта.

В Казани ждут артистов из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Египта, США, Украины, конечно, из Большого и Мариинского театров. Билетов, как нам сообщили в дирекции театра, на фестивальные спектакли и концерты уже давно нет, но радио «Орфей» будет подробно рассказывать об этом крупнейшей оперном событии России. Так что следите за нашими программами. Каким будет на этот раз фестиваль? И зачем мы ходим в оперу? Вот главная фестивальная интрига. И пусть всем артистам ‑ участникам фестиваля светит путеводная звезда по имени Фёдор Иванович Шаляпин, чьё имя носит этот оперный праздник.

Автор и ведущий программы «Оперные страсти»

Николай Рыбинский