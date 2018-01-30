"Движение вверх" - победа российского кино

Лента «Движение вверх» стала одним из самых кассовых фильмов последнего времени. Российская спортивная художественная драма 2017 года режиссёра Антона Мегердичева основана на реальных исторических событиях и повествует о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.

Премьерный показ фильма состоялся 22 декабря 2017 года, а в широкий прокат фильм вышел 28 декабря. Только за первые дни проката его посмотрели более 700 тысяч зрителей. В этом году фильм вышел в прокат в Латвии, Литве и Эстонии, Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурга.

Генеральный директор «Централ Партнершип» Павел Степанов в прямом эфире радио «Орфей» рассказал о работе над картиной и её успехах.

Ирина Герасимова: «Может быть кому-то покажется необычным, что мы говорим совсем не о музыке и наш гость совсем не музыкант. Но, на самом деле, это всё очень связано. Ведь это большое культурное событие, а радио «Орфей» не только о музыке, но о культуре. Кроме того, фильм «Движение вверх» - это такая яркая эмоция, а эмоция – это то, что объединяет в общем и музыку, и спорт, ну и, наверное, рынок. Этот фильм стал бестселлером, то есть самым покупаемым и продаваемым фильмом. Какие фильмы бестселлеры были до него, и какая цифра считается для бестселлера значимой?»

Павел Степанов: «Есть две составляющие. Первая – это экономическая. Здесь есть достаточно четкий индикатор, который состоит в том, что фильм считается успешным в российском прокате, если он собирает больше миллиарда рублей. Это очень успешный фильм. Таких фильмов не много. За всю историю проката их наберется не очень много десятков – 20-30. Среди них, безусловно, самые разные фильмы: для семейного просмотра, анимационные фильмы, блокбастеры. Но есть среди них и российские фильмы. Приятно, что наша компания выступала прокатчиком многих из этих фильмов».