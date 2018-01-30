Щедрый дар Пуленка-мелодиста

«Как он талантлив! Лишь бы он работал», - говорил Морис Равель. «Франсис Пуленк - это сама музыка; я не знаю другой музыки, которая действовала бы столь же непосредственно, была бы столь же просто выражена и достигала бы цели с такой безошибочностью», - восхищался Дариус Мийо. 30 января – день памяти композитора, 55 лет со дня смерти.

Пуленк принадлежит плеяде талантливых французских композиторов ‑ участников творческого союза «Шести», куда вошли Артюр Онеггер, Дариус Мийо, Франсис Пуленк, Жорж Орик, Луи Дюрей и Жермена Тайефер. Каждый из них сыграл свою неповторимую роль в развитии французской музыки. Сформировавшись как художники в годы Первой мировой войны, Пуленк и его сверстники еще в 20-е годы привлекли внимание своими новаторскими исканиями. Однако подлинное признание к ним пришло в 30-е годы, а в 40-е эта группа уже олицетворяет собой облик современной французской музыки.

Наследие Пуленка насчитывает около 150 произведений ‑ опер и балетов, ораторий, месс и кантат, сочинений для хора a'capрella, концертов для солирующих инструментов с оркестром, множества камерно-вокальных сочинений (что снискало ему славу "французского Шуберта"), а также камерно-инструментальной музыки, фортепианных произведений, музыки для театра. В его вокальной музыке по-настоящему открылся щедрый дар Пуленка-мелодиста. Именно мелодическое обаяние обеспечило длительный и непреходящий успех музыке Пуленка во Франции и за её пределами.

«Моя музыка — это мой портрет», – говорил Франсис Пуленк.