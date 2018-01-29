Восхительный Пикайзен

Выдающийся виртуоз, один из самых известных интерпретаторов Паганини Виктор Пикайзен 29 января празднует 85-летие.

Музыкант-вундеркинд Пикайзен уже в девять лет вместе с симфоническим оркестром сыграл Концерт Венявского. Потом стал учеником «короля скрипачей» Давида Ойстраха, единственным, кто занимался у него со школы имени Гнесиных до аспирантуры Московской консерватории.

Немногим выпадает высокая честь – играть на инструменте, принадлежащем великому Паганини. Этого права удостоился Виктор Пикайзен после конкурсной победы на родине итальянского виртуоза. К тому времени за его плечами был почти двадцатилетний артистический путь, хотя ему тогда едва минуло тридцать лет.

За свою творческую жизнь Виктор Пикайзен сыграл практически всю скрипичную классику, не раз исполнял Хачатуряна и Бориса Чайковского, которые посвящали ему сочинения. И даже установил настоящий рекорд – 78 раз сыграл 24 сложнейших каприса Паганини.