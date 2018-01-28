"Движение вверх" - самый кассовый российский фильм

Лента «Движение вверх» стала одним из самых кассовых фильмов последнего времени. Российская спортивная художественная драма 2017 года режиссёра Антона Мегердичева основана на реальных исторических событиях и повествует о победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.

Премьерный показ фильма состоялся 22 декабря 2017 года, а в широкий прокат фильм вышел 28декабря. Только за первые дни проката его посмотрели более 700 тысяч зрителей. В этом году фильм вышел в прокат в Латвии, Литве и Эстонии, Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурга.

29 января в 16:00 в прямом эфире радио «Орфей» генеральный директор «Централ Партнершип» Павел Степанов расскажет о работе над картиной и её успехах.