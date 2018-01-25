Богатства композиторов зарубежья

Концерт, посвященный столетию русского духовно-музыкального наследия состоится 29 января в Рахманиновском зале Московской консерватории. В программе духовная музыка композиторов, которые жили и работали в минувшем столетии за пределами их родины. Прозвучат хоровые сочинения, написанные за рубежом для русской православной церкви. Многие произведения будут исполняться в России в первый раз.

Основу программы составит выступление московского мужского камерного хора «Кастальский» – ансамбля, широко известного ценителям хорового искусства как в России, так и в Европе. Дирижёр этого хора Алексей Рудневский, а также основатель и президент нотного издательства «Musica Russica» и главный редактор издания «Памятники русской духовной музыки» Владимир Морозан в прямом эфире радио «Орфей» расскажут о предстоящем концерте. Эфир 26 января в 16:00.