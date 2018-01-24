Творческие дуэли на фестивале "Зимние грёзы"

Фестиваль «Зимние грёзы» - это музыкальный праздник, который выпускники Московской консерватории устраивают в Большом зале в честь своей Alma Mater. Три вечера, посвящённых главному, ради чего живут все артисты, - музыке.

Первый вечер фестиваля будет выдержан в жанре «творческих дуэлей», на которых музыканты будут соревноваться друг с другом, превращаясь из дирижёров в солистов, становясь из солистов дирижёрами и удивляя публику этой сменой своих творческих ролей.

25 января в 17:30 в студии радио «Орфей» один из участников дуэлей – кларнетист и дирижёр Валентин Урюпин, а также пресс-секретарь фестиваля Екатерина Антонова.