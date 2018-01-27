Бог танца

Знаменитый на весь мир артист балета Михаил Барышников, которого называют не только «богом танца», но и «самым успешным невозвращенцем» отмечает 27 января 70-летие.

Его уже при жизни называют легендой, величайшим танцовщиком балета XX века. Он один из немногих русских артистов, которые оказали влияние на развитие и судьбу мирового балета.

После эмиграции Барышников окунулся в американскую среду и стал практически единственным из русских, которого в Америке знают все – для американцев он свой Misha. Он внес понятный американцам образ ковбоя в русский балет «Дон Кихот». Учился танцевать у Баланчина в New York City Ballet и осваивал бродвейский степ в шоу Лайзы Минелли. Затем ушел из классического балета в modern dance, фотографировал, снимал кино. Настоящее воплощение американских ценностей – яркий, талантливый и успешный.

Михаил Барышников уверяет: «Никто не рождается танцором. Чтобы стать им, надо захотеть этого сильнее всего в жизни».