Авангардный традиционалист

Витольд Лютославский неоднократно повторял, что сочиняет такую музыку, какую сам хотел бы услышать. 25 января исполняется 105 лет со дня рождения польского композитора, одного из признанных лидеров музыки XX века.

Лютославский учился у Витольда Малишевского, ученика Римского-Корсакова. Высоко ценя систему своего педагога, молодой композитор скоро «перерос» учителя, который не принимал творчества Стравинского и даже позднего Шимановского. Многообещающую карьеру Лютославского прервала Вторая мировая война. Годы гитлеровской оккупации он провел в Варшаве.

Международная слава пришла к композитору в начале 60-х годов: его произведения издают в Англии, во многих странах проходят фестивали его творчества, среди исполнителей произведений Лютославского – Булез, Баренбойм, Салонен, Аббадо, Шолти, Рождественский, Ростропович… Композитора награждают самыми престижными наградами и премиями в мире, а его «лебединую песню» – Четвертую симфонию – признают лучшим сочинением 1993 года (премия «The Classical Music Awards»).

При всех отличиях произведений в разных периодах творчества и, невзирая на постоянное развитие зыка, Лютославский остается редким в наше время примером композитора с четко определенным, ярко индивидуальным стилистическим обликом во всём своем творчестве. Он не принадлежал ни к какой композиторской школе, не поддавался тенденциям или моде, не поддерживал традицию и не совершал авангардных революций. Он был и авангардистом, и продолжателем традиции. Среди эстетических путей второй половины XX века он нашел свой собственный, по которому последовательно двигался, ведомый безошибочным музыкальным вкусом.

Известно, что Лютославский был необычайно скромным человеком, а потому не ожидал популярности, однако называл «большой наградой» доказательства признания, например письма от слушателей, и говорил: «Я просматриваю такие письма в дурные минуты моей жизни (...) их чтение меня утешает».