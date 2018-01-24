Фехтовальщик, писатель, дирижёр, альтист

«Первый альтист мира», сделавший свой инструмент одним из лидеров современного исполнительства, педагог, открывший в Московской консерватории «экспериментальную кафедру альта», основатель и председатель жюри единственного в России конкурса альтистов, дирижёр – художественный руководитель оркестра «Новая Россия» и создатель камерного ансамбля «Солисты Москвы»… 24 января Юрию Башмету исполняется 65 лет.

События в его карьере произошли случайно: в класс альта он поступил, потому что не было мест в скрипичном; за дирижерский пульт встал, потому что надо было заменить заболевшего маэстро Гергиева. Он создал камерный ансамбль «Солисты Москвы» и возглавил симфонический оркестр «Новая Россия». Записал 45 компакт-дисков, у него в репертуаре около 200 музыкальных произведений. Он написал книгу «Вокзал мечты». У Юрия Абрамович есть даже юношеский разряд по фехтованию. Башмет успевает заниматься собственной кафедрой в консерватории, курировать конкурсы и фестивали, гастролировать по всему миру – и считает себя счастливым человеком, поскольку всё время занимается любимым делом.

К юбилею Юрия Башмета 24 и 25 января в Концертном зале радио «Орфей» прозвучат записи маэстро с выдающимися исполнителями – Святославом Рихтером, Михаилом Мунтяном, Валентином Берлинским, Академическим симфоническим оркестром МГФ под управлением Мариса Янсонса, ансамблем «Солисты Москвы».