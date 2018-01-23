Новый программный

Программным директором радиостанции классической музыки «Орфей» стал композитор и музыкальный продюсер Евгений Кобылянский.

Евгений Борисович Кобылянский родился 2 ноября 1964 года в Киеве.

Академическое музыкальное образование получал сначала в музыкальной школе по классу фортепиано, затем в Киевском государственном высшем музыкальном училище имени Глиэра и в Музыкальной академии имени Чайковского (Киевская консерватория). Имеет второе высшее образование Московский государственный институт культуры по специальности «режиссёр» в 1990 году. Позднее, переехав в США, окончил продюсерский курс Музыкальной академии Голливуда в Лос-Анджелесе.

Композитор и мультиинструменталист – владеет несколькими музыкальными инструментами: фортепиано, гитара, ударные.

Имеет большой опыт работы на радио и телевидении в качестве автора и ведущего программ. Работал программным директором англоязычных радиостанций Испании.