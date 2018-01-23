Симфонический роман Антона Лубченко

7 февраля в Доме композиторов прозвучит мировая премьера сочинения Антона Лубченко – Симфония №8 «Здесь» (Симфонический роман в 5 главах).

История Восьмой симфонии необычна, и путь её на сцену был нелёгким. Композитор написал её ещё в 2016 году и посвятил 25-летию радио «Орфей», однако премьера к юбилею радиостанции на фестивале «Территория классики» не состоялась. Композитора обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и этапировали во Владивосток. Даже в камере СИЗО Антон Лубченко продолжал писать партитуру. Оканчивал работу уже под домашним арестом.

Теперь, спустя более чем год, произведение все же будет представлено московскому слушателю.

Симфония состоит из нескольких глав: «Сцены из городской жизни», «Вальс», «Гопак». «Чарльстон» и «Колыбельная». По словам автора, для него Восьмая симфония стала «наиболее интимной и личной партитурой, написанной за последние годы».

В 2017 году композитор создал ещё одну симфонию – Девятую («Линцскую»). С огромным успехом маэстро Владимир Федосеев исполнил её в городе Линц на закрытии Года туризма России и Австрии.

В планах Антона Лубченко активная концертная деятельность. Среди ближайших выступлений – мировая премьера нового сочинения для большого симфонического оркестра «Праздничная музыка для Дрездена» на церемонии XIII Дрезденского бала 26 января; вечер «Сохраним культуру вместе!» 3 февраля в Большом зале Московской консерватории, где композитор продирижирует симфоническим оркестром «Русская филармония»; 3 марта в городе Роршах (Швейцария) состоится мировая премьера ещё одного произведения Лубченко - «Русское трио».