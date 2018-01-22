Кнайфель. 30 лет спустя

Необычное сочинение прозвучит в Музее истории ГУЛАГа. «Agnus Dei» Александра Кнайфеля исполнят спустя 30 лет после премьеры. Опус посвящен жертвам блокады Ленинграда. Произведение для четырех саксофонов, чембало, электрооргана, фортепиано, контрабаса и электроники исполнит ансамбль KYMATIC. «Agnus Dei» Кнайфеля напрямую не связан с католической литургией. Здесь нет традиционного песнопения «Агнец божий». Вместо него - дневник Ани Савичевой, девочки, которая в блокаду потеряла всю семью. Текст во время исполнения музыканты читают про себя. Выступление запланировано на 27 января.