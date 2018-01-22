«Физики» на Кавказе

Необычный спектакль покажут в Северо-Кавказской государственной филармонии в Кисловодске. Авангардную оперу «Физики» швейцарского композитора Андреаса Пфлюгера поставит итальянский режиссёр Диего Вилли Корна. В основе - комедийная пьеса швейцарского драматурга, действие которой происходит в психиатрическом санатории «Вишневый сад». Три пациента считают себя выдающимися учёными, но на самом деле двое из них - иностранные шпионы, которые следят за третьим - подлинным гением. Премьерные показы начнутся в пятницу, 26 января.