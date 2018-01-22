"Стихия" от группы "Кватро"

Программа «Стихия» – абсолютная премьера, новое слово в творчестве «Кватро». В ее основе – синтетическое сочетание вокала и стихотворной лирики. Всё это усилит эмоциональный эффект и позволит любимым романсам и шлягерам советской эстрады получить новое оригинальное прочтение. Премьера состоится 27 января в Светлановском зале Дома музыки.

Профессиональные музыканты с двадцатипятилетним стажем, выпускники Академии хорового искусства имени А.В. Свешникова, друзья и коллеги – участники группы «Кватро» еще и необыкновенно мужественны, элегантны и харизматичны. Будучи абсолютно разными, артисты созвучны и как личности, и как вокалисты.

23 января музыканты придут в студию радио «Орфей». Начало в 16:00 (мск).