"Площадь искусств" на "Орфее"

Три вечера подряд в нашем эфире - концерты XVIII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», который проходил в Петербурге с с 14 по 24 декабря.

19 января - концерт-открытие с участием выдающегося пианиста Евгения Кисина.

20 января вы услышите «Реквием» Дж. Верди. Солисты: мировая звезда, итальянский тенор Франческо Мели, сопрано Динара Алиева , меццо-сопрано Олеся Петрова и бас Дмитрий Белосельский. За дирижерским пультом маэстро Темирканов. Музыканты посвятили этот концерт памяти знаменитого певца Дмитрия Хворостовского

21 января – заключительный концерт XVIII фестиваля «Площадь Искусств» – юбилейный вечер Родиона Щедрина. Великому русскому композитору исполнилось 85. Он специально приехал на концерт из Мюнхена, где живет уже долгие годы. В программе: популярная сюита из первой оперы Щедрина «Не только любовь», знаменитый концерт для оркестра «Озорные частушки», "Parabola concertante" для виолончели и струнного оркестра, а еще «Два танго Альбениса» в аранжировке Щедрина.

Начало всех концертов в 21:00 (мск)