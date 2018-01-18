Вечер памяти Елены Образцовой

Концерт памяти примадонны оперной сцены ‑ Елены Образцовой пройдёт 24 января в Малом зале Московской консерватории. Именно здесь великая певица, будучи профессором консерватории, много раз выступала и принимала экзамены у своих учеников.

Для студентов Международной академии музыки Елены Образцовой выход на эту сцену ‑ особая честь. В этот вечер в их исполнении прозвучат оперные сцены и арии из репертуара Елены Васильевны. В концерте также участвуют Владимир Ванеев, Евгений Акимов и дочь Елены Образцовой - директор Академии музыки, певица Елена Макарова.