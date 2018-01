Объявлены лауреаты международной премии ICMA

Стали известны обладатели «Международной премии классической музыки 2018» ‑ ICMA. Сотни исполнителей и звукозаписывающих компаний боролись за награды этой престижной премии.

Среди российских лауреатов – фирма «Мелодия» с записью «Антологии русской симфонической музыки». Также награду получили запись Реквиема композитора Тиграна Мансуряна, диск «Святослав Рихтер играет Шуберта».

6 апреля 2018 года в польском городе Катовице состоятся торжественная церемония вручения наград и гала-концерт лауреатов, где выступят всемирно известные музыканты. Концерт пройдёт в сопровождении оркестра Национального радио Польши под управлением Александра Либрайха.

Радио «Орфей» планирует транслировать гала-концерт, который, как правило, становится одним из самых ярких событий европейского концертного сезона.

SPECIAL AWARDS

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

José van Dam

ARTIST OF THE YEAR

Manfred Honeck

YOUNG ARTIST OF THE YEAR

Christoph Sietzen

OUTSTANDING YOUNG POLISH ARTIST

Szymon Nehring

DISCOVERY AWARD

Yuan Yu

LABEL OF THE YEAR

Alpha

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Krzysztof Penderecki Center Luslawice

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

National Symphony Orchestra of the Polish Radio in Katowice

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Melodiya: Anthology of Russian Symphonic Music

AUDIO & VIDEO CATEGORIES

EARLY MUSIC

Quattrocento - Musica y danza de la Corona de Aragon en Napoles

Capella de Ministrers, Carles Magraner

Capella de Ministrers

CDM 1742

BAROQUE INSTRUMENTAL

Vivaldi: The Concertos for Recorder

Stefan Temmingh, Capricornus Consort Basel

Accent

ACC24332

BAROQUE VOCAL

The Händel Album

Philippe Jaroussky, Artaserse

Erato

190295774455

VOCAL RECITAL

Visions

Bizet - Bruneau - David - Février - Franck - Godard - Halévy - Massenet - Niedermeyer - Saint-Saëns

Véronique Gens, Münchner Rundfunkorchester, Hervé Niquet

Alpha

279

CHORAL

Felix Nowowiejski: Quo vadis

Wioletta Chodowicz, Wojtek Gierlach, Robert Gierlach, Slawomir Kaminski

Podlasie Opera and Philharmonic Choir, Poznan Philharmonic Orchestra

Lukasz Borowicz

cpo

5550892

OPERA

Camille Saint-Saëns: Proserpine

Veronique Gens, Marie-Adeline Henry, Frédéric Antoun, Andrew Foster-Williams

Jean Teitgen

Münchner Rundfunkorchester, Flemish Radio Choir

Ulf Schirmer

Ediciones Singulares

ES1027

SOLO INSTRUMENT

Franz Schubert: Piano Sonatas D 959 & D 960

Krystian Zimerman

Deutsche Grammophon

4797588

CHAMBER MUSIC

Ludwig van Beethoven: Complete String Quartets Vol. VII & VIII

Beethoven: Quartets op. 18/2 & op. 59/3 - op. 18/3 & op. 74

Quartetto di Cremona

Audite

92.689 + 92.688

CONCERTOS

Elgar: Cello Concerto - Martinu: Cello Concerto No. 1

Sol Gabetta

Berliner Philharmoniker

Simon Rattle, Krzysztof Urbanski

Sony Classical

88985350792

SYMPHONIC

Bohuslav Martinu: The Symphonies

ORF Vienna Radio Symphony Orchestra

Cornelius Meister

Capriccio

C5320

CONTEMPORARY

Tigran Mansurian: Requiem

Anja Petersen, Andrew Redmond

RIAS Kammerchor Berlin, Münchener Kammerorchester

Alexander Liebreich

ECM

4814101

ASSORTED PROGRAMS

Jean Sibelius: Tapiola - En Saga - 8 Songs (Orch. Aulis Sallinen)

Anne-Sofie von Otter

Finnish Radio Symphony Orchestra

Hannu Lintu

Ondine

ODE12895

BEST COLLECTION

Beethoven: The Complete Symphonies

Simona Saturova , Mihoko Fujimura, Christian Elsner, Christian Gerhaher

MDR Rundfunkchor, GewandhausChor & GewandhausKinderchor, Gewandhausorchester Leipzig

Herbert Blomstedt

Accentus Music

ACC80322

HISTORICAL

Svjatoslav Richter plays Schubert

Live in Moscow, 1949-1963

Svjatoslav Richter

Profil

PH17005

DVD PERFORMANCE

Rereading Brahms

Brahms: The Symphonies

Orchestra della Svizzera Italiana

Markus Poschner

Sony Classical

88985388869

DVD DOCUMENTARIES

No Award given