Не сокрушая основы: "Лючия ди Ламмермур" в "Новой опере"

Гости радио «Орфей» ‑ известный режиссёр Ханс-Йоахим Фрай и генеральный директор «Новой оперы» Дмитрий Сибирцев. В беседе с Йосси Тавором музыканты рассказывают о постановке оперы «Лючия ди Ламмермур» в «Новой опере».

Йосси Тавор: «Ханс-Йоахим Фрай переносит действие из Италии в Шотландию, что, в общем-то, естественно по роману Вальтера Скотта. Насколько всё-таки оперное либретто и источник либретто должны быть указанием для режиссёра? Не лучше ли сохранить верность композитору и его оперному либретто?»

Ханс-Йоахим Фрай: «Я хотел поставить в центр оригинальную историю, а оригинальная история разыгрывается именно в Шотландии. Я хотел создать эту специальную атмосферу, такая холодная британская атмосфера средневековья. У нас итальянская музыка остается – красивая, прекрасная музыка Доницетти. И вместе это всё соединяясь даёт прекрасный эффект».