"Первозданная Россия" отметит юбилей

Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" отмечает юбилей. Форум стартует в Центральном доме художника в Москве 26 января и продлится месяц.

Лисовин Патрикей наблюдает за жизнью людей /fotocult.ru/

В этот раз посетители смогут увидеть Россию с непривычного ракурса: уникальные кадры, сделанные из космоса, представит космонавт Сергей Рязанский. Тридцать снимков покажут на выставке юные фототаланты, а в кинопрограмму фестиваля организаторы включили документальные и анимационные фильмы о природе.

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.