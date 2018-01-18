"Хоровая феерия" на музыку Юрия Эриконы

Высокий поэтический слог и хоровое пение, волшебный мир новой русской музыки, написанной композитором Юрием Эриконой для хора – 22 января в Доме музыки состоится концерт-феерия. Этот уникальный концерт похож на увлекательную интеллектуальную игру: актёры читают стихи, и тут же звучит музыка на эти стихи, создающая уже свой оригинальный образ, со своими акцентами, нюансами, драматургией. В исполнении популярных артистов театра и кино Александра Михайлова, Сергея Чонишвили, Жанны Эппле прозвучат стихи М. Лермонтова, А. Ахматовой, А. Вознесенского, И. Резника, М. Эминеску, К. Филипповой.

19 января в прямом эфире радио «Орфей» о концерте расскажет сам композитор Юрий Эрикона. Начало в 16:00 (мск).