Орган-юбиляр

Накануне Старого Нового года подарки принимал удивительный юбиляр – Большой орган Кафедрального собора Калининграда.

Король инструментов еще очень молод – ему всего 10 лет, но он настоящий великан: ростом почти в 3 этажа. О том, какие подарки приготовлены юбиляру, рассказывает генеральный директор Кафедрального собора Калининграда Вера Таривердиева.

Вера Таривердиева: "Поскольку органу исполняется десять лет, я решила, что нужно весь год отмечать этот день рождения. Он выдающийся инструмент, и он этого заслуживает. Десять выдающихся органистов посвящают свои выступления десятилетию органа. В этом концерте принимает участие певица Термине Зарян. Она будет петь "Аллилуйю" Всевышнему и этому органу. Хотелось еще на словах сказать о том, как мы его любим. И специально по моей просьбе, для этого концерта написал Увертюру Александр Чайковский".

В честь юбиляра прозвучала мировая премьера. Композитор Александр Чайковский специально для этого органного комплекса написал Увертюру для двух органов и литавр.

Александр Чайковский: "Это идея Веры Таривердиевой. Мы встретились случайно в подземном переходе в Москве, на Пушкинской площади. И она спросила, могу ли я написать для двух органов и литавр. Я сначала отшатнулся, потому что я и для органа не писал никогда. Месяца два-три я думал, а потом написал чуть ли не за два дня... "

Фестиваль «Орган+» будет проходить почти весь год и завершится большим концертом в Международный день музыки.